Тегеран, 22 декабря, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный технический отчёт по делу о самолёте Boeing компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитом над Тегераном в начале 2020 года. Об этом сообщает 22 декабря Tasnim News Agency.

(сс) Sadegh Nikgostar Крушение самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном

Иранские эксперты пришли к выводу, что самолёт был поражён зенитной ракетой, выпущенной по причине человеческой ошибки.

Сообщение в формате видеоконференции было передано представителям стран, чьи граждане находились на борту сбитого самолёта.

Напомним, ранее о готовящемся к публикации техническом отчёте заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.