Ижевск, 22 декабря, 2020, 18:39 — ИА Регнум. В Удмуртии с 2021 года многодетным семьям начнут выплачивать региональный материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Аркадий Пластов. Мама (фрагмент). 1964

Выплата будет предоставляться семьям, в которых третий и последующие дети родятся с 1 января по 31 декабря 2021 года. Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий, взяв ипотечный кредит, погашая уже имеющийся ипотечный кредит, на приобретение жилья на первичном рынке или подключение уже имеющегося помещения к инженерным сетям.

Как сообщало ИА REGNUM, родители могут получить средства федерального материнского капитала во всех регионах России. Однако не все субъекты выплачивают региональный маткапитал. В 2020 году местные выплаты существуют в 61 регионе РФ. Максимальный размер такой выплаты в этом году получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 500 тыс. рублей.