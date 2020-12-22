Москва, 22 декабря, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве действующего президента РФ Владимира Путина претендовать на новый президентский срок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Госдума обсудит инициативу на заседании 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Положение Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением», — говорится в документе.

Также законопроект уточняет требования к главе государства. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, следует из документа.

Кроме того, претендовать на этот пост могут и жители Крыма и Севастополя.

Сам же Путин на пресс-конференции сообщил, что решения о баллотироваться на пост главы государства еще не принял.