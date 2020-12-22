Тамбов, 22 декабря, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Глава администрации области Александр Никитин сегодня, 22 декабря, на заседании президиума Российской академии наук выступил с предложениями по корректировке программы развития сельских территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

В Российской академии наук состоялось заседание президиума, в котором принял участие тамбовский губернатор Александр Никитин. На заседании шла речь об основных направлениях комплексного развития сельских территорий России. Академик РАН Иван Ушачев подчеркнул, что за последние годы заметен явный прогресс в развитии сельских территорий Тамбовской области.

Александр Никитин на тамбовских примерах обозначил современные тенденции в развитии села и выступил с предложениями по корректировке программы развития сельских территорий. Одна из тенденций — низкий уровень доходов населения и уменьшение потребности сельского хозяйства в рабочей силе в связи с внедрением новых технологий.

«По расчётам специалистов тамбовских агрохолдингов, для обработки 10 тысяч гектаров пашни вполне хватает 60 квалифицированных работников, — отметил Александр Никитин. — А ранее в колхозах работали сотни человек. Как обеспечить занятость и достойную зарплату высвобождающимся специалистам? Одно из решений — привлекать в село крупные инвестиционные проекты».

В этом году на Тамбовщине реализуются 15 крупных проектов в АПК, предполагающих создание 400 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в АПК оценивается на уровне 36 млрд рублей. Заработная плата в сельскохозяйственной отрасли на 10% превышает среднеобластной уровень. И это привлекательное условие для работающего населения, высококвалифицированных кадров.

В настоящее время благодаря нацпроекту есть хорошая поддержка развития малого бизнеса в сельских территориях. Но грантовая поддержка фермеров в регионе ведется с 2015 года. В результате создано более 550 рабочих мест.

«Было бы важно дать аграрному бизнесу модели эффективно действующих предприятий, которые могли бы быть отработаны в инновационном научно-технологическом центре «Мичуринская долина», — отметил Александр Никитин.

Господдержка самозанятости населения открывает новые возможности в том числе и перед сельчанами. По мнению губернатора, развитие самозанятости будет способствовать не только снижению безработицы, но и увеличению гибкости рынка труда, и развитию экономики.

В своем выступлении Александр Никитин также обосновал необходимость высокоскоростного Интернета в сельской местности и развитие новых профессиональных специализаций, в основе которых компьютерные технологии и возможность дистанционной работы.

Для уменьшения оттока населения из сельских территорий в Тамбовской области создаются условия для обеспечения доступным и комфортным жильем. Так, за счет социальных выплат и льготных ипотечных кредитов в 2020 году улучшили жилищные условия 362 семьи. Вопрос увеличения роста жилищного строительства на селе глава региона предложил решать путем бесплатного предоставления пустующих земель для жилищного строительства.

«Считаю, что необходимо увеличить долю бюджетных ассигнований по госпрограмме комплексного развития территорий в форме социальных выплат на строительство или приобретение жилья сельскому населению, — сказал Александр Никитин. — Предлагаю распространить на граждан, проживающих в селах и занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности, предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий, на которые в настоящее время имеют право только работники АПК и социальной сферы».

Сегодня в двух муниципальных образованиях Тамбовской области реализуются инфраструктурные проекты под жилищную застройку на 200 домов. В 2021 году запланировано создание объектов инженерной инфраструктуры еще в трех муниципальных районах области.

Глава региона также выступил за повсеместное создание информационно-консультационных организаций, предоставляющих услуги в области сельского развития:

«Инициатив у селян много, однако не все они могут квалифицированно сформировать предложения для вхождения в программу. Помощь в этом ускорит развитие территорий».

В заключении своего выступления Александр Никитин предложил увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий.