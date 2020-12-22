Москва, 22 декабря, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину об успешном проведении совместного патрулирования стратегической авиацией России и Китая, сообщает 22 декабря Минобороны РФ.

Mil.ru Кадры совместного воздушного патрулирования самолетами ВКС России и ВВС НОАК

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Министр обороны РФ уточнил, что воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей продолжалось более 10 часов.

На некоторых этапах маршрута патрулирования стратегические бомбардировщики России и Китая сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, второе российско-китайское совместное воздушное патрулирование прошло строго по плану, ничьи границы нарушены не были.