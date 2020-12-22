Лондон, 22 декабря, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова снижаются 22 декабря, однако нефть Brent пока держится выше $50 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 88 центов (1,73%), до $50,03 за баррель. Февральские фьючерсы WTI упали в цене на 95 центов (1,98%), до $47,02 за баррель.

На нефтяные котировки оказали негативное влияние сообщения о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, из-за которого в Европе и мире началась новая волна закрытий границ.

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