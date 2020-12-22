Ялуторовский район, Тюменская область, 22 декабря, 2020, 17:35 — ИА Регнум. В Ялуторовском районе Тюменской области при пожаре погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Сгоревший дом, где погибли трое детей

Трагедия произошла вечером 22 декабря 2020 года. После тушения пожара в частном доме в деревне Петелино обнаружены тела детей двух, четырёх и пяти лет.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Предварительно установлено, что мать ушла в магазин, оставив детей одних в доме. Возгорание произошло, предположительно, от затопленной печи. Детям не удалось выбраться из запертого дома.

В ходе следствия будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей, отмечают в СУ СКР по Тюменской области.