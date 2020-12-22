Москва, 22 декабря, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Правительство России направит более 52 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Об этом сообщил 22 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник

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«Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин уточнил, что эти средства пойдут на выплаты в декабре, январе и феврале. По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано.

Премьер-министр поручил руководителям Минздрава и Росздравнадзора проконтролировать осуществление выплат, подчеркнув, что возможные проволочки необходимо устранять «в буквальном смысле слова в ручном режиме».