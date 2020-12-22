Москва, 22 декабря, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Средства на дополнительные выплаты медицинским работникам направят ещё за три месяца. Об этом 22 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра реанимационного отделения

По словам Мишустина, правительство направит на специальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей.

«Это средства на декабрь, январь и февраль», — сказал он.

Глава правительства отметил, что распоряжение уже подписано.