Москва, 22 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата от КПРФ Валентина Шурчанова, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Duma.gov.ru Валентин Шурчанов

Парламентарий скончался в возрасте 73 лет от перенесенного коронавируса.

Шурчанов являлся первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам. В нижней палате парламента он представлял Республику Марий Эл, Мордовию и Чувашию.

Церемония прощания состоялась 21 декабря в Чебоксарах.