Калуга, 22 декабря, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Малоярославецкого района 1963 года рождения и два жителя Калуги 1946 и 1957 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 150 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.