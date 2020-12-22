Краснодар, 22 декабря, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Инвентаризацию земель, которые можно использовать под виноградники, проведут в Краснодарском крае, поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания по вопросам корректировки генпланов городов, расположенных на побережье Чёрного и Азовского морей.

Даниэль Риджуэй Найт. Сбор виинограда

Глава региона поручил выявить территории, которые возможно отдать под виноградники, и исключить их из зоны жилой застройки. Инвентаризация, в частности, будет проведена в Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Ейском и Темрюкском районах.

«Необходимо внести изменения в генпланы так, чтобы виноградопригодные земли никогда не застраивались. Виноградарство — это одна из ведущих отраслей АПК, ее необходимо поддерживать. Такие уникальные земли есть только у нас в крае и в Крыму, и их надо сохранить», — отметил Кондратьев.

В 2020 году на территории края заложили 2,3 тыс. га молодых виноградников. Всего на данный момент на территории Кубани под виноградники отведено 27 тыс. га.