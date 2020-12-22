Санкт-Петербург, 22 декабря, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Возвращение вытрезвителей в России освободит полицию и медиков от «непрофильной» нагрузки и поможет уберечь людей от опасных последствий излишнего опьянения. Такое мнение в эфире телеканала «Санкт-Петербург» высказал 22 декабря историк Лев Лурье.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка

Напомним, Госдума приняла закон, который наделяет сотрудников полиции правом доставлять в вытрезвители граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Петербургский историк напомнил, что сегодня полиция вынуждена так или иначе разбираться с пьяными, отвлекаясь от пресечения гораздо более серьезных правонарушений, а медицинские учреждения «не имеют большого желания заниматься нетрезвым пациентом». В этой ситуации необходимо создать работающую систему платных вытрезвителей.

«Человеку оказывается некая услуга, она довольно дорогая. Перебрал — плати. Если нет возможности расплатиться сразу, значит, как ипотеку, нужно выплачивать постепенно. Не вижу никакого ущерба общественной нравственности», — считает Лев Лурье.

Он считает, что главная проблема при возрождении вытрезвителей — кадровая.

«Пьяный человек — это потенциальная жертва. Мы знаем, что советская милиция с перебравшими гражданами вела себя довольно жестко. Пьяных грабили, могли ударить. Такого быть не должно, поэтому важно подбирать таких сотрудников, которые будут вести себя честно», — сказал Лурье.