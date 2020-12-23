Ватикан, 23 декабря, 2020, 03:23 — ИА Регнум. Запланированный на март следующего года визит папы Римского Франциска в Ирак вызывает пристальное внимание как на Ближнем Востоке, так и в тех странах за пределами этого региона, которые стали участниками сирийского конфликта. Как позиция Ватикана по происходящему в Сирии надолго противопоставила его подход американскому и что теперь может измениться, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Alfredo Borba Папа Франциск I

Еще в 2013 году, почти сразу после начала своего понтификата, папа Римский Франциск сделал заявление по поводу ситуации в Сирии, обращаясь к собиравшимся тогда в Санкт-Петербурге лидерам стран членов-G20. В своем послании папа Франциск назвал притязания на военное решение «тщетными» и призвал к поиску мирного пути разрешения конфликта. Конечно, те кто в 2013 году делали ставку именно на военную силу, нацеленную на физическое уничтожение лидера Сирии Башара Асада и превращение страны в место постоянной напряженности, призыв римского понтифика или игнорировали, или записали во «враждебную позицию».

В последнюю категорию, судя по происходившему далее, выступление Франциска было определено и официальным Вашингтоном. Даже некоторые католические СМИ в США позволили себе критику предстоятеля за его позицию по Сирии. Что же может поменяться в следующем году? Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикану в Сирии без России, Турции и Ирана не обойтись».