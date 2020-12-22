Москва, 22 декабря, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий Фонду защиты прав дольщиков ускорить строительство жилья, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

В частности, фонду передаются полномочия по осуществлению строительства на земельных участках, переданных фонду по решению арбитражного суда на основании принятия им решения о выплате возмещения гражданам — участникам строительства, имеющим соответствующие требования о передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений.

Фонд получает право самостоятельно достраивать проблемные дома.

Кроме того, согласно поправкам, часть помещений в достроенных домах могут быть переданы гражданам, переселяемым из аварийного жилья, детям-сиротам, людям с низкими доходами, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний и многодетным семьям.

«Фонд (сейчас) не имеет права сейчас отдать ничего. А разговор о тех денежных средствах, которые регион как свою долю перечисляет, это аргумент для того, чтобы они более активно участвовали в решении проблем обманутых дольщиков. Потому что затем у них появляется право», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.