Париж, 22 декабря, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «отрицание всех авторитетов», которым по его мнению, характеризуются «все современные общества».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В своем интервью изданию L'Express, первая половина которого была опубликована во вторник, 22 декабря, глава Франции заявил, что «все современные общества имеют «горизонтальную» организацию, в которой отрицаются все авторитеты, включая научные и академические. Социальные и психологические последствия такого положения ужасны».

Как сообщало ИА REGNUM, в том же интервью президент Франции положительно отозвался о «проницательности» своего предшественника Николя Саркози, который ввел в политическую жизнь Франции оборот «национальная идентичность».