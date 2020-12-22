Ярославль, 22 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» обменял права на форварда Даниила Юртайкина в московский ЦСКА, взамен ярославцы получат денежную компенсацию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ЦСКА.

ХК «Локомотив» Юртайкин в составе «Локомотива»

Даниил Юртайкин является воспитанником ярославского клуба, в составе МХК «Локо» он дважды выигрывал Кубок Харламова — главный трофей Молодежной хоккейной лиги. В КХЛ за «Локомотив» форвард провел 60 матчей, в которых забил 10 шайб и отдал столько же результативных передач.

Минувший сезон Юртайкин провел в Северной Америке, на его счету 4 матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», еще 37 матчей он провел за фарм-клуб «Акул» в Американской хоккейной лиге.