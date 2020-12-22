Москва, 22 декабря, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Рубль 22 декабря продолжает отступать, и, в принципе, это именно то, что хотелось видеть в данном случае, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар торгуется по 75,33 руб. и может стремиться к 75,50 руб., евро поднялся выше 92,21 руб. и способен штурмовать 92,50 руб.

В этом тоже нет ничего удивительного, но боле комфортный торговый коридор в паре евро/рубль все-таки 90−92 руб.

Нефть продолжает коррекцию, и если до конца дня «медведям» поддастся рубеж в $50 за баррель Brent, то новой целью станет область $49,75.

Пока в валютной секции идет банальное выравнивание позиций, никаких скрытых историй тут искать не нужно», — пояснила эксперт.

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