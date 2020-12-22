Москва, 22 декабря, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Одним из результатов политики президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи стало введение беспрецедентных по своей жесткости санкций против КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Ему удалось создать такую ситуацию, что эти санкции были даже поддержаны Китаем, — сказал Ланьков. — Без поддержки Китая они бы никогда не прошли Совбез ООН. Эти санкции являются очень важным переговорным инструментом. В прошлом северокорейцы, возможно, были готовы отказаться от части своей ядерной программы, но они ожидали, что им за это будут платить немалые деньги. Прямо и косвенно. Сейчас они просто готовы обменять часть своей ядерной программы на смягчение санкций. Иначе говоря, уступки, если они вообще будут сделаны, обойдутся США существенно дешевле, чем раньше».

С другой стороны, как полагает Ланьков, Трамп существенно недооценивал сложность северокорейской проблематики.

«Он активно использовал северокорейский вопрос в целях внутриполитического пиара и упустил целый ряд возможностей договориться о компромиссе на условиях более выгодных для США, чем для Северной Кореи», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда РейганаДаг Бэндоу заявил, что северокорейский курс президента США Дональда Трампа необходимо сохранить и развивать, независимо от того, кто придет в Белый дом в январе.