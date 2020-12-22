Москва, 22 декабря, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В пакет мер для стимулирования экономики США входят денежные средства для прямых выплат американцам, которые получит почти каждый гражданин Америки. Использование практики прямых выплат денег в России своим гражданам в условиях пандемии не проводилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Ярым противником прямых выплат российским гражданам является председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Принятие пакета стимулирующих мер давно ожидалось американскими рынками. Это будет способствовать их стабилизации и укреплению американской валюты.

Укрепление доллара США послужит дополнительным фактором стабилизации нефтяных котировок. Вместе с тем имеющаяся на сегодня неопределенность по новому штамму коронавируса, обнаруженному в Великобритании, сдерживает рост цен на нефть и вызывает беспокойство инвесторов.

Дальнейший рост рынков будет зависеть от новостей по коронавирусу. Что касается российского рубля, то возможный диапазон колебаний российской валюты до конца 2020 года составит от 74 до 78 рублей за доллар», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США одобрил новый пакет мер стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса общей стоимостью $892 млрд.

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