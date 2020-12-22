Анкара, 22 декабря, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Турция направила в Азербайджан 60 представителей военного персонала для строительства Центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 22 декабря заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Msb.gov.tr Министр обороны Турции Хулуси Акар

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

"Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будем говорить с российской стороной», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве национальной обороны Турции заявили, что строительство Совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху продолжается в Агдамском районе Азербайджана.

Читайте подробнее: Анкара продолжит оказывать поддержку Азербайджану — минобороны Турции