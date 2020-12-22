Варшава, 23 декабря, 2020, 00:24 — ИА Регнум. Польша и Венгрия сдались под напором финансовых аргументов руководства Евросоюза, так в Германии оценили результат переговоров, состоявшихся на саммите ЕС. Интересно, что Польша пытается представить итоги саммита как свою победу. Кто прав — Берлин или Варшава, разбирался редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Угроза Польши и Венгрии заблокировать принятие бюджетов Евросоюза, если не будет отменено правило «гранты в обмен на оценку верховенства права», не выльется теперь в реальные действия. Смысл предложенного компромисса заключается в том, что правило о верховенстве права не будет применяться по идеологическим или политическим причинам, а Польша и Венгрия голосуют за бюджеты Евросоюза и Фонда восстановления экономики после коронавируса.

В Польше такой исход противостояния ЕС может вызвать новую волну взаимного недовольства между внутренними политическими лагерями. Ведь угроза вмешательства во внутренние дела Польши, против которой ополчились противники принципа «верховенства права», никуда не исчезла, что бы там не обещали в руководстве ЕС. А вот раскол в политическом руководстве Польши по оценкам многих экспертов может обернуться для правящей партии «Право и Справедливость» большими неприятностями. Читайте статью Станислава Стремидловского «Деньги победили: Польша уступила ЕС».