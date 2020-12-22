Москва, 22 декабря, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о молодежной политике, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежь

На федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Ко второму чтению парламентарии уточнили единый подход к определению возрастной группы, которая относится к молодежи — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть до 36 лет.

Также в документ вносится новое понятие «специалист по работе с молодёжью», конкретизируется, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Кроме того, в документе значительно расширены цели и основные направления молодежной политики.

Одновременно поправками предусмотрен дистанционный формат участия в реализации молодежной политики.

Устанавливается, что молодой семье меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством РФ, оказываются однократно вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам — членам указанной молодой семьи.