Ярославль, 22 декабря, 2020, 15:02 — ИА Регнум. В Ярославской области количество пациентов с COVID-19, выписываемых из больниц, превышает число вновь госпитализированных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на департамент здравоохранения региона.

ИЦК Заболеваемость за последние две недели

Вопрос обсуждался на комитете по здравоохранению Ярославской областной думы. Как рассказал глава регионального депздрава Руслан Саитгареев, заболеваемость коронавирусом на данный момент сохраняется на одном уровне.

«У нас, к счастью, на сегодняшний день мы выписываем 204−210 человек, а госпитализируется 170. С осторожностью говорим, что снизилось количество обращаемости на «Скорую помощь». И очень с осторожностью вместе с Александром Михайловичем Звягиным (глава управления Роспотребнадзора по ЯО — ИА REGNUM) говорим о том, что вышли на плато. Мы можем коечным фондом в режиме реального времени манипулировать», — заявил директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM больных с COVID-19 принимают 24 лечебных учреждения региона, из 2679 инфекционных коек занято 2145. Как пояснил представитель депздрава, во время второй волны коронавируса в области не стали изолировать врачей старше 65 лет.

«Я почему говорю «Спасибо врачам». Часть врачей, которые 65+, которые в первую волну пандемии мы максимально берегли, старались оставить их дома, убрали с участков, то после лета, с сентября они полностью вернулись на работу. Взять, к примеру, Гаврилов-Ямскую ЦРБ, в первую волну порядка 12 врачей они находились на листках временной нетрудоспособности, кто-то ушел в длительный отпуск, но с сентября они в полном составе вернулись», — рассказал глава регионального депздрава.

Гаврилов-Ямская ЦРБ

Депутаты вновь подняли вопрос о строительства в области отдельного COVID-госпиталя, его предлагается возвести в Ярославле.

«То, что госпиталь инфекционный нам необходим, безусловно, да. На сегодняшний день в Минздраве, правительстве РФ рассматривается вопрос о модернизации всей инфекционной службы. Наша заявка о строительстве инфекционного госпиталя на 200 коек там есть, мы ее защитили. Стоимость строительства около 604−605 миллионов рублей. Когда Минздрав будет обсуждать модернизацию инфекционной службы, мы приложим все усилия, чтобы туда войти. Четко сказать дату, я не могу», — пояснил Руслан Саитгареев.

За все время пандемии в Ярославской области зарегистрировано 20 584 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 19 270 человек, умерли 155 ярославцев.