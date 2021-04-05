Анкара, 22 декабря, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны пересмотреть решение ввести санкции за покупку Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом 22 декабря заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы сделаем всё, что сможем, чтобы минимизировать вред от санкций. США должны срочно изменить это ошибочное решение. Мы ждем, что они пересмотрят его», — сказал Акар в эфире телеканала Эн-ти-ви.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря США ввели санкции против военно-промышленного комплекса Турции из-за покупки турецкими властями российских зенитных ракетных комплексов С-400.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на санкции США из-за приобретения российских ЗРС С-400, в Анкаре не собираются отступать в данном вопросе.

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