Москва, 22 декабря, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Вакцина Phizer от коронавируса должна пройти более тщательные испытания перед началом массовой вакцинации. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на телеканале «Россия 24».

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

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"Германия делает сейчас тестовые вакцины, определены группы, которые тестируются. Я думаю, это очень правильно, что сначала добровольное тестирование — всё-таки проверить эффект, потому что не было возможности этого сделать до. Потому в ускоренном режиме», — заявил Гердт.

По его словам, разработанная вакцина принципиально новая и, возможно, влияет на РНК и ДНК, потому предпочтительнее были бы «проверенные столетиями опробованные методики вакцинирования — штаммом, который ослаблен».

«Если все эти тестовые группы покажут положительный результат — то я бы одобрил. На недели две-три-пять отодвинул», — подчеркнул он.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцинация в Германии начнется 27 декабря.