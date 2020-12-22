Екатеринбург, 22 декабря, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Городская дума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы в окончательном чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

А.Кудрявцева Вход в здание Администрации Екатеринбурга

За принятие бюджета в окончательном чтении депутаты проголосовали практически единогласно. Против высказался лишь один парламентарий.

Доходы на 2021 год запланированы в размере 47 млрд 166 млн рублей, расходы — 48 млрд 82 млн рублей, дефицит бюджета — 1 млрд 655 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума приняла отставку мэра Александра Высокинского.