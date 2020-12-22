Киев, 22 декабря, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» сообщила об открытии нового газоконденсатного месторождения в Полтавской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Соответствующую информацию пресс-служба компании обнародовала сегодня, 22 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что общая площадь нового месторождения составляет 213 квадратных километров, в его пределах выделено 5 газонасыщенных горизонтов.

При этом сообщается, что разведанные запасы «голубого топлива» составляют 200 млн кубометров, а перспективные запасы месторождения составляют 2 млрд кубометров (что на самом деле совсем немного, поскольку годовое потребление газа на Украине даже в кризисные периоды составляет как минимум 30 млрд кубометров, то есть заявленных запасов не хватит даже на месяц — ИА REGNUM).

«Нафтогаз» подчеркивает, что новая поисковая скважина подтвердила наличие газовых залежей на площади на глубине 6150 метров, а суточная добыча из скважины достигает 100 тысяч кубометров газа.

ИА REGNUM напоминает, что в начале этого года в «Нафтогазе» заявили, что в ближайшие годы добыча собственного газа не будет расти из-за крайней истощенности месторождений. Согласно обнародованной тогда информации, сейчас у «Нафтогаза» в активной добыче 136 лицензий, 65 их них — бесперспективны, а по остальным в самом лучшем случае предполагается найти лишь 5−10 млрд кубометров запасов.