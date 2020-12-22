Москва, 22 декабря, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Необходимосопротивление всему, что повергает людей в страх, делает их подвластными манипуляциям, рушит традиционное общение, традиционное образование и воспитание, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 декабря, комментируя итоги исследования ВШЭ.

Эдвард Мунк. Тревога

Как сообщалось ранее, по данным этого исследования, «основным экономическим риском» в глазах гражданв период пандемии коронавируса являетсябоязньпотерятьработу (для37% респондентов), а также возможные проблемы с выплатами зарплат и пенсий (21%).

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« Данные социологического опроса НИУ ВШЭ огорчают, но не удивляют. Люди слабы, а в последние десятилетия государство в нашей стране последовательно уничтожало в них ту уверенность в завтрашнем дне, которая была характерной чертой менталитета советского человека в 1960-е и 1970-е годы. Если бы в стране было справедливое трудовое законодательство, ориентированное на защиту интересов трудящихся, разве сомневались бы люди в том, что их могут волюнтаристски уволить даже в период пандемии? Тем более удивительно опасение участников опроса по поводу того, что им «перестанут выплачивать пенсии». Такова в сегодняшней России степень недоверия к государству!

Пандемия COVID-19 стала катализатором деградации сознания современного человека вообще и в России в частности. Что значит «россияне перестали опасаться инфляции»? Человека не может не беспокоить рост цен на различного рода товары, в том числе и товары первой необходимости. Вспомним недавнюю историю с ценами на сахар и подсолнечное масло. Правительство посчитало необходимым приять жёсткие меры — значит, реакция граждан России была негативной. Что это было: опасения или негодование? В этом пункте своего исследования НИУ ВШЭ, на мой взгляд, лукавит.

В целом же хочу призвать сограждан активно сопротивляться навязываемому нам посредством в том числе и карантинных мер переформатированию сознания и образа жизни. Руководитель Всемирного экономического форума Клаус Шваб в своей недавней книге «Covid-19: великая перестройка» рассматривает пандемию как «уникальное окно возможностей» для того, чтобы «ввести человечество в будущее». Но то будущее, которое Шваб и ему подобные готовят нам, отвратительно. Это античеловеческое будущее — от ликвидации суверенных государств и изничтожения национальной и религиозной принадлежности до насаждения цифрового контроля во всех сферах экономики и общества, включая личную жизнь и здоровье.

Как становится всё более очевидным, ковидная «перестройка» задумана с целью упрочения власти глобалистской элиты. Ставленники этой элиты в России также работают на решение этой задачи.