Москва, 22 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Заявление представителей МИД России о том, что российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили свою точку зрения 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

»Они сюда не ездят и дворцы не покупают… Так что санкции для них», — поделился мнением пользователь МАС.

Ряд пользователей пришёл к мнению, что данные ответные санкции никак не повлияют на действия представителей ЕС. Они уверены, что у России попросту нет рычагов влияния на европейских чиновников.

«К сожалению, представители стран ЕС, включенные МИД РФ в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в нашу страну не ездят. Потому что для этого нет причин: отсутствуют счета, недвижимость, бизнес, вид на жительство или гражданство РФ, родственники не обучаются в российских вузах и не проживают в РФ, ну, а шоппинг или отдых в России им, скорее всего, тоже не очень-то нужен. … Ну, а очередные санкции МИД РФ, кроме информационной составляющей, реально действующих запретительных мер в отношении официальных лиц ЕС не имеют», — считает Александр А.

Многие пользователи выразили своё непонимание той форме ответных санкций, о которых сообщил российский МИД. По их видению, запрет на въезд в страну отдельных иностранных лиц не может быть серьёзной мерой, направленной на то, чтобы нанести зеркальный ущерб другим государствам.

«Я так смутно подозреваю, что санкции подготавливают и вводят не послы. И тогда смысл их вызывать? Если вручить им ноту протеста или выразить свою озабоченность, то какой от этого смысл? Ввести ответные санкции — это было бы действенной мерой, но на что ещё мы можем ввести санкции в ответ? На мерседесы и вольво? Не вполне понимаю происходящего», — пишет пользователь Виталий.

Нашлись и те, кто напомнил, что ещё недавно в РФ транслировалась позиция, согласно которой санкции против Москвы являются «полезными и бояться их не стоит».

«А почему так много возмущение и обид за санкции», — написала Юлия С.

Напомним, 22 декабря в МИД России сообщили о том, что российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.