Москва, 22 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Возможность поставки в Палестину произведённых в России вакцин от COVID-19 обсудили российский и палестинский президенты Владимир Путин и Махмуд Аббас в телефонном разговоре 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Permkrai.ru Вакцина от коронавируса

В разговоре, состоявшемся по инициативе палестинской стороны, лидеры уделили особое внимание сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе — возможным поставкам в Палестину российских вакцин, говорится в сообщении.

«Рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования», — отметили в пресс-службе.

Путин и Аббас также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях, обменялись поздравлениями с Новым годом и условились о контактах государств на различных уровнях.