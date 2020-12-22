Всеволожск, Ленинградская область, 22 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области остановили выдачу разрешений на вывоз ёлок из-за ажиотажно высокого спроса на эту услугу со стороны жителей Ленобласти и Петербурга. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель для Дворцовой площади Петербурга

В ведомстве уточнили, что 20 декабря во Всеволожском лесничестве было выписано около 500 договоров купли-продажи новогодних елей. Всего в регионе заключено порядка 2000 таких договоров.

«В связи с ажиотажным спросом на оказание услуги по оформлению договора купли-продажи на новогодние ели во Всеволожском лесничестве, с учётом требований санитарно-эпидемиологических норм, связанных с COVID-19, распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области отпуск новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга из Всеволожского лесничества остановлен с 22 декабря 2020», — говорится в сообщении.

Приобрести ёлки жители Ленобласти и Санкт-Петербурга смогут в других лесничествах.