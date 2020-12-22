Вашингтон, 22 декабря, 2020, 14:24 — ИА Регнум. Ниамериканскиереспубликанцы, ниамериканскиедемократы не собираются добровольно выстраивать отношения с Россией на принципах равноправия и взаимного уважения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 декабря, комментируя высказывания посла России в США Анатолия Антонова.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Как сообщалось ранее, Антонов заявил, что очередные экспортные ограничения, введенные властями США против российских компаний, подрывают экономическое сотрудничество между странами. Такие действия «перекрывают любую положительную перспективу» иввергают отношения «в ещё больший кризис», выход изкотороговозможен только в том случае, есливласти СШАбудут выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения, добавил посол.

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«Новые ограничения на торговлю с нашей страной, введённые правительством США, говорят лишь об одном: ни о «выводе российско-американских отношений из кризиса», ни о «положительной перспективе» никто в Вашингтоне не думает — ни республиканцы, ни демократы. Тем более там никто не собирается добровольно выстраивать отношения с Россией на принципах равноправия и взаимного уважения.

Соответственно, обращаться в политико-пропагандистской риторике к этим понятиям не имеет никакого смысла. Скорее, наоборот: в Вашингтоне по таким заявлениям улавливают, что России нужны хорошие отношения с США, что экономическое сотрудничество с США нам необходимо. И на этом, соответственно, играют.

Понятно, что хорошие отношения лучше плохих, и что сотрудничать лучше, чем вредить друг другу, но всему своё время. Сейчас надо сосредоточиться на парировании американской агрессивности. Для этого необходимо, во-первых, реально продемонстрировать, что американские санкции для нас малозначимы, в том числе и с точки зрения политической. Во-вторых, надо дать болезненный ответ на эти санкции непосредственно самим США, и в этом смысле остаётся только сожалеть, что мы ещё несколько лет тому назад не прекратили поставки США наших ракетных двигателей. И в третьих, надо сильнее прижать ближайших американских союзников на пространстве бывшего СССР — прежде всего, прибалтов. Плюс максимально поддержать всех противников США от Ирана до Кубы.