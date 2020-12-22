Москва, 22 декабря, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Решение руководства США ввести новые санкции против китайских и российских компаний и организаций, конечным потребителем продукции которых выступают вооруженные силы, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

»По мнению президента и правительства РФ, экономические санкции США способствуют развитию всех отраслей экономики и позволяют производить все необходимые компоненты для изготовления отечественных изделий любой технологической сложности, на которые у российских и зарубежных потребителей очень высокий спрос», — пишет Александр А.

Многие комментаторы не понимают, с чем связана такая «ожесточённая борьба» с действующим президентом США Дональдом Трампа внутри страны. Они отмечают, что Трампа критиковали за «любовь» к России, но практика показала, что его команда постоянно вводила против РФ различные ограничения.

«Что радует, в Штатах сразу закипела работа по стабилизации ситуации в собственном государстве. А в чем она заключается? Исключительно в санкциях против России. Зачем ругали Трампа? Почему не давали работать? Непонятно. Он ведь запускал те же механизмы и оттачивал точно такие же процессы «дружеского» взаимодействия с нами», — поделился мнением пользователь LI Kа.

Некоторые пользователи встретили данную новость с радостью. Таким образом, уверены блогеры, российская оборонка окончательно перейдёт на импортозамещение, что только обеспечит независимость страны и, соответственно, её безопасность.

«Правильно, пусть в свою страну вкладывают и развивают, а не кормят других. Хвалебная Армата, анонсированная в 2015, до сих пор не вошла в массовое производство, денег нет. А откуда им быть, если за 5 лет «простили» более 130 млрд. долларов народных денежек», — пишет пользователь под псевдонимом «Народ хочет знать!».

Ряд пользователей предположили, что данные санкции могут стать причиной дальнейшего падения курса рубля. Они уверены, что США вводят санкции не просто так, а с прицелом нанести ущерб экономике Российской Федерации.

«Это значит теперь только одно, что любая страна, которая захочет сотрудничать с этими фирмами, автоматически подвергнется наказаниям и санкциям. Вывод: никто не захочет сотрудничать с ними кроме некоторых изгоев. Далее: сужается рынок сбыта товаров за валюту, в свою очередь этой валютой отныне более не получится таргетировать валютный курс, а это значит, что курс будет расти. В свою очередь будут расти цены на всё внутри страны, при этом доходы и спрос сократится еще больше», — считает пользователь под псевдонимом «Аноним».

Напомним, 22 декабря под новые ограничительные санкции США попали китайские и российские компании и организации, конечным потребителем продукции которых выступают вооруженные силы.