Москва, 22 декабря, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании социальных сетей Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Законопроект был доработан ко второму чтению.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Инициатива регламентирует понятие «социальная сеть» — это интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ.

Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

В течение двух месяцев со дня включения информационного ресурса в реестр социальных сетей, владелец социальной сети обязан обеспечить приведение правил использования социальной сети в соответствие с новыми требованиями.

В случае, если доступ к социальной сети на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс. пользователей из России, такая соцсеть по заявлению ее владельца исключается из реестра социальных сетей, о чем владельцу социальной сети направляется соответствующее уведомление.

Еще одной поправкой предлагается обязать социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Под противоправным контентом подразумевается контент с порнографией, пропагандой наркотиков, призывами к незаконным митингам, а также к постам, выражающим «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ. Всего предлагается восемь позиций таких «запрещенных» тем. Также не допускается нецензурная брань.

Соцсети обязаны в течение трех дней уведомлять пользователя социальной сети о принятых мерах по ограничению доступа к его информации. Пользователь может направить жалобу владельцу соцсети на блокировку его поста. В случае несогласия с ответом владельца социальной сети, пользователь вправе обратиться с заявлением в Роскомнадзор.