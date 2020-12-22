Ярославль, 22 декабря, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» пройдёт 16−17 января под Ярославлем без зрителей. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Соревнования состоятся в лыжном комплексе «Подолино».

Yarregion.ru Центр лыжного спорта «Подолино»

"Оперативной группой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона было принято решение провести Кубок мира по фристайлу без присутствия зрителей, — сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. — Эти меры приняты, чтобы уменьшить риск заболеваемости во время соревнований».

Трансляции соревнований покажут телеканалы «Матч! Страна» и «Первый Ярославский».