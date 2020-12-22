Москва, 22 декабря, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволяет Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию российских СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM В интернете

«Законопроект разработан как ответ на интернет-цензуру», — отметил глава комитета Госдумы по информполиткие Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter. Но закон касается не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Документ вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генеральный прокурор и его заместители, по согласованию с МИД России, могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Закон предполагает такие меры воздействия, как блокировка, замедление трафика и административные штрафы.