Ярославль, 22 декабря, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Ярославской области ускорилась в ноябре до 4,8%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ярославское отделение Банка России.

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Цены в регионе в ноябре росли быстрее, чем по стране в целом. Общий показатель инфляции в Ярославской области оказался выше, чем в Центральном федеральном округе (4,2%) и по стране (4,4%).

Самым значительным в ноябре оказался рост цен на сахар, растительное масло и свежие овощи, в частности на огурцы. Ускорение годовых темпов прироста цен на продукты питания в ноябре составило 6,2% (в октябре — 5,1%).

«Ускорение роста цен вызвано рядом факторов, среди них — рост мировых продовольственных цен и ослабление рубля. Есть и другие причины — это нехватка рабочей силы в отдельных отраслях, затраты на соблюдение дополнительных санитарно-эпидемиологических норм, возможные временные сбои в поставках на фоне пандемии», — считает управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Из непродовольственных товаров дорожали автомобили и запчасти к ним, а также электроника. В последний месяц осени зафиксировано замедление годовых темпов роста цен на услуги с 2,5% в октябре до 1,5% в ноябре.