Москва, 22 декабря, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, ужесточающий требования к проведению митингов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг

Согласно поправкам, отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек.

Законопроект, ужесточающий требования к проведению митингов, Госдума приняла в первом чтении 9 декабря.

В частности, вводится положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником (одиночные пикеты), объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

Поправки ко второму чтению конкретизируют критерии признания публичным мероприятием так называемых прогулок оппозиции и поочередного участия граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены «единым замыслом и (или) общей организацией».

Устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами.

Ряд норм касается работы представителей СМИ на митингах. Документ распространяет на журналистов, освещающих события по заданию редакции, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

Поправки уточняют, что вид и описание отличительного знака будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России (СЖР).

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Кроме того, во втором чтении Госдума приняла законопроект об особенностях финансирования митингов. Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.