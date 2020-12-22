Москва, 22 декабря, 2020, 13:25 — ИА Регнум. В Госдуме предупреждают о появлении в России частных вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Питер Пауль Рубенс. Пьяный Геркулес с нимфами и сатирами. 1611

Регионы получают право создавать на основе государственно-частного партнерства вытрезвители. Туда будут доставляться полицией лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, «утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

«Полномочием-то наделили, а денег на эти полномочия регионам и муниципалитетам опять не дали. А поэтому учреждения эти могут создаваться в рамках государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства. То есть появятся частные вытрезвители для тех, кого поймают в состоянии алкогольного опьянения, и для наркоманов. Услуга будет платной», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.