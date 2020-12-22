Москва, 22 декабря, 2020, 13:04 — ИА Регнум. У блогера Алексея Навального наблюдаются признаки сразу нескольких маний. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Я позволю себе высказать личную точку зрения. У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно так же четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», — сказал Песков.

По его словам, «в остальном» у Навального наблюдаются «проявления по Фрейду» в виде зацикленности «на гульфиковой зоне собственной».

Песков подчеркнул, что к этому так и стоит относиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный накануне опубликовал телефонный разговор с человеком, голос которого якобы принадлежит сотруднику российских спецслужб, готовившему покушение на блогера.