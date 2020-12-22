Москва, 22 декабря, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о хозяйственной деятельности в национальных парках, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории федерального или регионального значения, не ограничивается, следует из документа. При этом прописывается, что «использование земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории, должно осуществляться с учетом режима особой охраны этой особо охраняемой природной территории».

Однако же устанавливается, что «положением об особо охраняемой природной территории могут устанавливаться требования к градостроительному регламенту».

Кроме того, оговаривается, что «земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся в федеральной собственности и отчуждению не подлежат, за исключением земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков».

Также устанавливается, что «обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки, подготовленному применительно к территории населенного пункта, расположенного в границах особо охраняемой природной территории, является документ, подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория».

Законопроектом также предусматривается, что изменение границ национальных парков и исправление технических ошибок в определении их границ осуществляются решениями правительства РФ, принимаемыми по представлению уполномоченного правительством РФ федерального органа исполнительной власти. При этом предложения, касающиеся изменения границ национальных парков и исправления технических ошибок в определении их границ, а также расширения территорий национальных парков, подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, порядок проведения которых устанавливается правительством РФ.