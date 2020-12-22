Барнаул, 22 декабря, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Государство, конечно, должно помогать, нуждающимся гражданам, пострадавшим в кризис, но, что касается идеи с освобождением их от НДС на продукты, то вопросов возникает больше, чем ответов. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, он пояснил:

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«Странное, конечно, предложение — очень много вопросов возникнет при его реализации. Принцип равенства налогообложения нарушается. Если рассматривать это как льготу, то льготы полагаются на налоги с физических лиц (транспортный, на имущество, земельный), а здесь речь идёт об НДС. Механизм возврата непонятен. Как обезопасить от злоупотреблений при использовании этой льготы? В общем, вопросов больше, чем ответов. Я против такой идеи. Нуждающимся государство, конечно, должно помогать, но через другие механизмы».

Напомним, инициатива освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих принадлежит директору Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максиму Петунину. По данным RT, с соответствующей инициативой он обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову. В частности, автор инициативы предложил автоматически возвращать налог при оплате картой.