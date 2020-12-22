Москва, 22 декабря, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный должен выплатить 140 тыс. рублей за незаконное использование фотографий блогера Алексея Жирухина. Такое решение вынес Люблинский суд Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Накануне суд удовлетворил иск блогера-путешественника из Самары к Навальному. Жирухин требовал компенсацию в размере 230 тыс. рублей за то, что Навальный использовал его снимок в одном из своих видеороликов.

В суде уточнили, что с Навального взысканы компенсации за нарушение имущественных прав путём воспроизведения и доведения до всеобщего сведения и за использование фотографии с удаленным копирайтом (три штрафа по 30 тыс. рублей). Также с него взыскана компенсация морального вреда (50 тыс. рублей), пояснила пресс-секретарь суда ТАСС.

Решение суда ещё не вступило в силу.

Отметим, иск Жирухина к Навальному Люблинский суд принял в июле этого года. В одном из роликов Навального присутствует снимок блогера, сделанный в Узбекистане.