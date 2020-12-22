Киев, 22 декабря, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Украина готова обеспечить транзит дополнительных объемов российского газа в Европу, заявил сегодня, 22 декабря, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Чиновник напомнил, что в транзитном контракте Газпрома с «Нафтогазом» запланирована прокачка как минимум 65 млрд кубометров российского газа в нынешнем году, и дальше — снижение транзита до 40 млрд кубометров, при том, что проектные возможности ГТС Украины на данный момент составляют порядка 145 млрд кубометров топлива в год.

«Изначально для транзита на 2021 год были забронированы мощности из расчета 40 млрд кубометров в год, то есть — 113 млн кубометров в день. Но, вероятно, этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском «Северного потока — 2» и «Турецкого потока — 2»», — отметил Макогон.

Он также подчеркнул, что для дополнительных объемов транзита, если России будет нужна такая услуга, не нужны дополнительные межправительственные переговоры.

«Мы регулярно проводим аукционы на годовые, квартальные, месячные и дневные мощности — это требование европейского газового законодательства… Готовы обеспечить дополнительные объемы транзита как для Газпрома, так и для других добывающих компаний из РФ и Средней Азии», — подчеркнул глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в январе — ноябре 2020 года транзит российского газа через Украину составил 50,1 млрд кубометров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что основная причина сокращения объемов транзита — запуск новых газопроводов в обход Украины, а также некоторое уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.