Барнаул, 22 декабря, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Заявленное увеличение заработных плат бюджетникам не покрывает всех потребностей социальной бюджетной системы. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя новость о том, что Счетная палата РФ выявила недоплаты бюджетникам в половине регионов, она пояснила:

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

«Бюджетников социального блока — педагогов, медицинских и социальных работников — необходимо наращивать. Не понаслышке знаю, что целые районы длительно пребывают без хирургов и гинекологов, педагоги работают на две ставки, а санитарки исполняют свои обязанности на должности уборщицы.

Бюджетников этого направления должно быть больше. Но в этом случае достигнуть целевые показатели по размеру их заработных плат будет ещё сложнее. Поэтому и возникает ситуация, что на местах выкручиваются как могут, — кто нагрузку увеличивает, кто ставки режет. Реальное же увеличение средств на зарплату, конечно, имеет место, но оно не покрывает всех потребностей социальной бюджетной системы.

А вот в чиновничестве всегда можно найти, так сказать, лишние кадры, то есть принятые без достаточной на это необходимости. И чем выше там зарплаты, тем больше референтов, советников, консультантов и так далее. И большой вопрос, нужны ли эти армии «тружеников».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата России, проведя анализ выполнения майских указов главы государства, пришла к выводу о том, что ряд регионов, которые должны были обеспечить опережающий рост оплаты труда бюджетников, не достигли целевых показателей в этом вопросе. Всего аудиторы проверили 12 категорий работников бюджетной сферы.

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