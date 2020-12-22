Москва, 22 декабря, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Президентский законопроект о доступном интернете правительство РФ может обсудить 24 декабря, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«До конца года он будет внесен в Госдуму, как я ранее и предполагал. Я надеюсь, что в следующем году (в 2021) мы рассмотрим его оперативно и поддержим», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Россия станет первой страной в мире, где бесплатный доступ к социально значимым ресурсам будет закреплен на законодательном уровне, подчеркнул парламентарий.

По его мнению, опасения, что это приведет к серьезному изменению в распределении трафика или убыткам для телеком-компаний — не подтвердились».

Право на интернет теперь для наших граждан станет вровень с другими базовыми правами человека, резюмировал Горелкин.