Москва, 22 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Перевод дипломов об окончании вуза в электронный формат готовит в настоящее время Министерство науки и высшего образования России. Об этом замглавы Минобрнауки Елена Дружинина сообщила 22 декабря на коллегии ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Она назвала немаловажной задачей «формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома».

Также Дружинина заявила, что министерству предстоит внедрить цифровые технологии в структурные подразделения вузов, курирующие трудоустройство студентов. Поддержка студенческого предпринимательства — ещё одна из задач, сегодня стоящих перед министерством.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся переходе российских вузов на электронные дипломы стало известно летом 2019 года. В августе 2020 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что пока этот вопрос прорабатывается.

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