На обновление ульяновской детской больницы направят 100 млн рублей
Ульяновск, 22 декабря, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Ульяновске депутат Госдумы Владислав Третьяк и губернатор Сергей Морозов поздравили маленьких пациентов Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева (ОДКБ) с наступающими праздниками и вручили сладкие подарки. Кроме того, парламентарий передал медицинскому учреждению наркозно-дыхательный аппарат для отделения реанимации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
В ходе визита в больницу глава Ульяновской области Сергей Морозов поблагодарил депутата за «большое внимание к региональному здравоохранению», регион входит в новые федеральные программы и получает дополнительное финансирование.
В 2020 году в больнице был отремонтировано онкогематологическое отделения, заработал консультационно-диагностический центр. По словам главы региона, на обновление больницы будет направлено более 100 млн рублей. Это позволит отремонтировать отделения и обновить материально-техническую базу.
Владислав Третьяк отметил, что с губернатором Ульяновской области и медицинскими организациями «налажено хорошее взаимодействие» в части оказания помощи детскому населению:
Напомним, отделение анестезиологии-реанимации основано в мае 1995 года, здесь лечат больных, находящихся в критическом и терминальном состояниях со всеми видами тяжелой патологии. Ежегодно через отделение реанимации проходит в среднем 1,3 тыс. маленьких пациентов.
Кроме того, отделение является клинической практической базой для студентов, ординаторов и врачей по вопросам педиатрической неотложной помощи, реаниматологии и анестезиологии.