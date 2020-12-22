Ульяновск, 22 декабря, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Ульяновске депутат Госдумы Владислав Третьяк и губернатор Сергей Морозов поздравили маленьких пациентов Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева (ОДКБ) с наступающими праздниками и вручили сладкие подарки. Кроме того, парламентарий передал медицинскому учреждению наркозно-дыхательный аппарат для отделения реанимации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Ulgov.ru Владислав Третьяк подарил медицинское оборудование Ульяновской областной детской клинической больнице

В ходе визита в больницу глава Ульяновской области Сергей Морозов поблагодарил депутата за «большое внимание к региональному здравоохранению», регион входит в новые федеральные программы и получает дополнительное финансирование.

«Владислав Третьяк подарил наркозно-дыхательный аппарат для отделения реанимации ОДКБ стоимостью 2 млн рублей. Конечно, хочется, чтобы как можно меньше детей нуждались в этом оборудовании. Однако мы знаем, что ситуации бывают разные, а передовой аппарат готов работать даже с новорожденными», — сказал Сергей Морозов.

Ulgov.ru Передача оборудования

В 2020 году в больнице был отремонтировано онкогематологическое отделения, заработал консультационно-диагностический центр. По словам главы региона, на обновление больницы будет направлено более 100 млн рублей. Это позволит отремонтировать отделения и обновить материально-техническую базу.

Владислав Третьяк отметил, что с губернатором Ульяновской области и медицинскими организациями «налажено хорошее взаимодействие» в части оказания помощи детскому населению:

«Мы постараемся и дальше помогать больницам и поликлиникам».

Напомним, отделение анестезиологии-реанимации основано в мае 1995 года, здесь лечат больных, находящихся в критическом и терминальном состояниях со всеми видами тяжелой патологии. Ежегодно через отделение реанимации проходит в среднем 1,3 тыс. маленьких пациентов.

Ulgov.ru Новогодние подарки

Кроме того, отделение является клинической практической базой для студентов, ординаторов и врачей по вопросам педиатрической неотложной помощи, реаниматологии и анестезиологии.