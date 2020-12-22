Барнаул, 22 декабря, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий и сильных морозах. Как сообщает сегодня, 22 декабря, региональное ГУ МЧС РФ, днем 23 и ночью 24 декабря в регионе ожидается снег, местами сильный, продолжительные метели, усиление ветра до 22−27 метров м/с.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Особенно внимательными в этот период рекомендуют быть автомобилистам: на дорогах не исключены снежные заносы и сильная гололедица. В Барнауле ожидается выпадение до 20 мм осадков (при среднемесячной норме декабря до 27 мм). Днём 25 декабря в регионе похолодает. Температура в ночные часы может достигать — 40 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наступившая зима в Алтайском крае оказалась малоснежной, в отличие от предыдущей, когда уже в ноябре намело метровые сугробы.